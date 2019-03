Météo - Un vendredi printanier

(Belga) La Belgique se réveillera sous un ciel souvent gris vendredi, surtout en Flandre, mais le soleil, déjà présent aux petites heures au sud, rayonnera sur tout le territoire en cours de journée. Le mercure montera jusqu'à 14 voire 15 degrés en Haute Ardenne et au littoral, et jusqu'à 19° en Campine. Le vent sera faible de secteur sud, selon les prévisions matinales de l'Institut royal météorologique.

Au cours de la nuit, les champs de nuages bas seront de plus en plus nombreux à partir du nord-ouest, ils seront accompagnés de la brume et du brouillard. L'extrême sud-est de la Belgique devrait quant à lui profiter d'un ciel dégagé jusqu'au réveil samedi. Les minima seront compris entre 0° en Ardenne et 7 ou 8° ailleurs. Le ciel sera plus couvert samedi, de faibles précipitations peuvent même être attendues en nord-ouest du pays. Les maxima se situeront entre 10° à la Côte et 14° en Gaume. Le dernier jour du week-end commencera dans les mêmes conditions, avant que les éclaircies ne gagnent la partie, en se développant progressivement depuis le nord. La semaine prochaine s'entamera sous les champs nuageux, parfois porteurs d'averses. Sur les hauteurs, ces averses pourront encore prendre un caractère hivernal. Le thermomètre ne dépassera pas les 10°. Le vent gagnera en intensité, pour être modéré voire plutôt assez fort à la mer. Le soleil reviendra timidement dans la semaine, pour être plus généreux jeudi. (Belga)