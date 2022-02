Météo - Un vendredi sous les nuages

(Belga) Le ciel sera très nuageux vendredi, avec localement quelques bruines, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Une perturbation atteindra la région côtière à la mi-journée et traversera le pays d'ouest en est. Les précipitations prendront un caractère hivernal en Hautes-Fagnes en fin d'après-midi. Les maxima seront compris entre 4 et 6°C en Ardenne et atteindront 9 ou 10°C en plaine.

La zone de précipitations quittera la Belgique par le sud-est dans le courant de la soirée, laissant derrière elle quelques éclaircies. Les nuages se feront peu nombreux dans la nuit et les températures chuteront sensiblement pour atteindre des minima de -3°C en Hautes-Fagnes, 1°C dans le centre, et 4°C au littoral. Samedi, le temps sera sec et assez ensoleillé avec des nuages bas surtout présents sur l'Ardenne. Les maxima seront compris entre 3 et 9°C, sous un vent modéré de sud-ouest, qui pourra se renforcer en fin de journée. (Belga)