Météo - Un week-end d'automne lumineux, avant une semaine variable

Le temps sera ensoleillé ce samedi après-midi sur la majeure partie du territoire, malgré quelques nuages bas ou voiles d'altitude sur certaines régions. Les températures seront assez douces, avec des maxima de 10 à 14°C sur le flanc sud du relief ardennais, et de 14 à localement 17°C ailleurs. Le vent sera généralement faible, et parfois modéré sur les hauteurs, et soufflera de secteur est à sud-est, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée.

Samedi soir, le ciel sera peu nuageux à serein. L'atmosphère deviendra ensuite brumeuse avec, durant la nuit, la formation de brouillard en plaine et dans le fond des vallées. Des nuages bas pourraient aussi se former en Lorraine belge. Les minima se situeront généralement entre 0 et 6°C mais seront à nouveau localement négatifs dans certaines vallées de l'Ardenne. Le vent sera faible, et parfois modéré sur les hauteurs, de secteur est à sud-est. Dimanche, la grisaille matinale sera parfois tenace, surtout sur l'ouest du pays. Ensuite, le soleil gagnera du terrain avec des maxima de 12 à 16°C. La semaine prochaine, le temps sera plus perturbé avec parfois des pluies ou des averses, séparées par des périodes d'accalmie. Le thermomètre affichera de 12 à 14°C dans le centre.