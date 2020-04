Météo: un week-end de Pâques magnifiiiiiiique, mais après?

Il y aura à nouveau du soleil ce vendredi, avec des maxima de 17 à 22 degrés. Samedi, ce beau temps se maintiendra et le mercure gagnera encore 1 à 2 degrés, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique. Dimanche, la nébulosité sera variable et il fera encore chaud avec graduellement un risque de quelques averses éventuellement orageuses. Le début de semaine prochaine sera par contre sensiblement plus frais.

La journée de vendredi sera à nouveau chaude et ensoleillée avec formation de quelques nuages cumuliformes l'après-midi en Ardenne. Les maxima varieront de 17 ou 18 degrés en Hautes-Fagnes à 21 ou 22 degrés dans le centre du pays. Le vent sera faible à modéré d'est à nord-est.

Samedi, le temps sera généralement ensoleillé avec quelques champs nuageux passagers. Bien que le risque d'une averse soit limité, il ne pourra toutefois pas être totalement exclu. Il fera à nouveau chaud pour cette saison avec des maxima de 17 degrés en Hautes-Fagnes à 23 ou localement 24 degrés dans le centre du pays. Le vent, d'abord parfois encore modéré, deviendra ensuite faible et variable.

Dimanche, la journée débutera avec de larges éclaircies. Ensuite, davantage de champs nuageux arriveront depuis la France et le ciel deviendra alors partiellement nuageux. Quelques averses pourront dès lors se produire et même être ponctuée d'un coup de tonnerre. Les maxima seront compris entre 17 degrés au littoral et 24 degrés en Campine.

Lundi, avec un flux septentrional, des courants nettement plus frais gagneront nos régions. Nous prévoyons d'abord des périodes de pluie ou des averses. L'après-midi, le temps deviendra plus sec par le nord et de larges éclaircies se développeront. Le vent sera modéré à assez fort et à la mer parfois fort, de secteur nord. Les températures atteindront l'après-midi des valeurs de 9 degrés à la mer, 10 degrés dans le centre et 15 degrés dans le sud du pays.

Mardi matin, les éclaircies seront larges et le temps assez froid avec de faibles gelées en Ardenne. L'après-midi, les larges éclaircies persisteront dans le sud alors que des champs de nuages bas, en provenance de la mer du Nord et des Pays-Bas, pourront atteindre le nord du pays. Le temps restera sec. Les maxima varieront de 7 degrés en Hautes-Fagnes à 13 degrés dans le centre du pays, sous un vent modéré de nord-est.

Mercredi, le temps sera sec, ensoleillé et à nouveau doux avec des maxima de 13 à 18 degrés. Le vent sera modéré de secteur est.

Jeudi, le vent virera au secteur sud-est à sud, ce qui amènera des courants encore un peu plus doux vers nos régions. Le mercure pourra à nouveau atteindre, voire dépasser, les 20 degrés dans le centre du pays. La nébulosité et le risque d'une averse augmenteront toutefois depuis le sud.

