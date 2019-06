Météo - Un week-end mitigé avant, enfin, l'arrivée de l'été

(Belga) La zone de pluie qui a traversé la Belgique dans la nuit de vendredi à samedi quittera progressivement le pays en matinée. Elle sera suivie d'un ciel changeant, partagé entre nuages et éclaircies. Les maximas varieront de 19 à 23 degrés, sous un vent généralement modéré de secteur ouest à sud-ouest, selon les prévisions de l'IRM.

Dimanche, le soleil cèdera à nouveau la place à des champs nuageux plus nombreux, et éventuellement porteurs de l'une ou l'autre averse. Les maxima de situeront entre 18 degrés en Hautes­ Fagnes et 23 degrés en Campine. Le vent sera modéré de secteur sud­-ouest. Lundi, l'influence anticyclonique sera plus marquée et conduira à un temps calme, sec et plus chaud sous un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux. Les maxima seront compris entre 20 et 26 degrés. Mardi, il fera chaud et assez ensoleillé malgré des nuages d'altitude. En fin de journée, une averse ne sera toutefois pas exclue. Les températures atteindront 27 degrés dans l'intérieur du pays. A la côte, une petite brise de mer rafraîchira l'atmosphère. le thermomètre n'y dépassera pas les 21 degrés. Mercredi sera la journée la plus chaude de la semaine prochaine, avec jusqu'à 30 degrés en Campine. Des orages pourront toutefois éclater en cours de journée, laissant ensuite la place à un temps variable et à des températures oscillant autour de 23 degrés jeudi et de 21 degrés vendredi. (Belga)