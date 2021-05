Météo: une amélioration annoncée pour la seconde partie de la semaine

(Belga) La première moitié de la semaine sera marquée par un temps pluvieux et instable, avec un risque d'orage. L'Institut royal météorologique prévoit ensuite une amélioration avec des températures qui pourraient atteindre 19 ou 20 degrés dans le centre du pays le week-end prochain.

Lundi après-midi, le ciel sera d'abord encore chargé sur l'est du pays avec de faibles pluies. Ailleurs, on aura des éclaircies mais aussi quelques averses. Ensuite, le temps deviendra variable partout mais aussi plus instable, les averses s'intensifieront et deviendront orageuses. Par endroits, il faudra s'attendre à d'importantes quantités de précipitations en peu de temps et à du grésil. Les maxima seront compris entre 10 degrés en Hautes-Fagnes et 16 degrés dans le centre du pays. Le vent sera modéré à assez fort de secteur sud à sud-ouest. On prévoit en moyenne des rafales de 60km/h, mais elles pourront être bien plus importantes sous une intense averse. Mardi et mercredi, de nouvelles averses et un risque d'orage sont annoncés. À partir de jeudi, le temps deviendra plus sec avec des éclaircies parfois larges. Les maximas pourront atteindre jusqu'à 20 degrés le week-end prochain, selon les prévisions lundi à la mi-journée de l'IRM. (Belga)