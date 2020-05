Météo - Une belle journée estivale en perspective

(Belga) Ce mardi, le temps sera chaud et ensoleillé, seuls quelques champs de nuages moyens ou élevés défileront dans le ciel, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures atteindront 20 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et en bord de mer, et 25 degrés sur l'ouest et le centre du pays, sous un vent faible à modéré.

La nuit prochaine sera calme avec un ciel dégagé à peu nuageux et tout au plus quelques voiles nuageux d'altitude. Les températures redescendront entre 6 et 12 degrés. Mercredi, c'est une belle journée qui se profile également. Les maxima grimperont jusqu'à 26 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de secteur nord. (Belga)