Météo - Une douceur qui culminera localement jusqu'à 20°C

(Belga) Le temps sera sec et assez ensoleillé samedi, avec un ciel toutefois voilé par des nuages d'altitude. Il fera très doux avec des maxima de 15 à 17°C sur les hauteurs ardennaises et jusqu'à 19 voire 20°C localement en plaine, prévoit l'Institut royal météorologique (IRM).

En fin de journée, les champs nuageux deviendront plus nombreux dans la région côtière. Le vent de sud à sud-ouest sera généralement modéré. A la mer, il sera assez fort avec des rafales autour de 50 km/h. Samedi soir et durant la nuit, le ciel deviendra très nuageux avec de la pluie à partir de la côte. Sur l'extrême sud du pays, le temps devrait encore rester sec jusqu'en fin de nuit. Les minima seront compris entre 8 et 12°C. Le vent de sud­-ouest sera d'abord modéré, assez fort à la mer avec des rafales autour de 50 km/h, virant ensuite au secteur nord­-ouest en faiblissant. (Belga)