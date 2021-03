Météo - Une fin de semaine au sec

(Belga) Le temps sera sec vendredi matin sur la moitié nord du pays, tandis que le sud pourrait connaître temporairement un risque de précipitations. Mais l'après-midi devrait se dérouler au sec pour l'ensemble des régions. Les maxima se situeront entre 1 ou 2°C en Haute Ardenne et 8°C en plaine.

Le ciel, jusqu'alors couvert se dégagera durant la soirée. La nuit sera froide avec des minima compris entre -10°C en Hautes Fagnes, voire moins dans certaines vallées, -3 ou -4°C dans le centre et 1 ou 2°C le long de la mer. Un peu de brume ou un banc de brouillard givrant pourrait apparaître localement. Le soleil brillera samedi avant que des nuages arrivant du nord recouvrent le ciel. Le temps devrait néanmoins rester généralement sec. Les maxima varieront entre 0 et 8°C. Dimanche débutera sous les nuages, avec de faibles pluies. Quelques éclaircies apparaîtront au cours de la journée. Les maxima seront compris entre 4 et 9°C. (Belga)