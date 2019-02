Météo - Une fin de week-end au soleil

(Belga) La journée de dimanche sera à nouveau douce et ensoleillée, seuls quelques voiles d'altitude étant encore possibles. Les maxima varieront entre 13 et 16 degrés dans la plupart des régions, sous un vent généralement modéré de secteur sud à sud-est. En soirée et durant la nuit, le ciel restera serein ou peu nuageux, avec des minima compris entre -2 et +5 degrés, selon les prévisions de l'IRM.

Lundi, le temps restera sec et assez ensoleillé. Quelques champs nuageux atteindront l'ouest du pays dans l'après-midi. Les maxima avoisineront les 13 à 14 degrés, sous un vent généralement modéré de secteur sud-ouest. Mardi, le ciel sera d'abord nuageux avec de faibles pluies qui quitteront le pays par l'est. Des éclaircies sont ensuite attendues mais les températures seront plus basses que ces derniers jours, avec des maxima proches de 10 degrés dans le centre du pays et un vent modéré d'ouest-sud-ouest. Mercredi, malgré quelques éclaircies, les nuages resteront majoritaires. Le thermomètre repartira à la hausse, aux alentours des 12 degrés, une tendance qui se confirmera à la fin de la semaine. De jeudi à samedi, le soleil devrait en effet reprendre le dessus, les maxima pouvant atteindre 14 ou 15 degrés vendredi et samedi.