Météo - Une journée à nouveau lumineuse ce jeudi

(Belga) Le temps sera sec et ensoleillé ce jeudi, même si quelques nuages se déploieront au cours de l'après-midi. Les maxima se situeront entre 6 degrés sur les sommets de l'Ardenne et 11 degrés en plaine, sous un vent généralement modéré qui soufflera de secteur est à nord-est, selon les prévisions de l'IRM.

Ce soir et cette nuit, le ciel restera peu nuageux à serein avec quelques voiles d'altitude par endroits. Les minima seront légèrement supérieurs à ceux des nuits précédentes avec des valeurs comprises entre -2 degrés en Hautes-Fagnes et 3 degrés à la Côte. Le vent sera faible à modéré de nord-est. Vendredi, les nuages encombreront davantage le ciel, mais le temps restera sec. Le thermomètre affichera entre 9 et 14 degrés. (Belga)