Météo - Une journée chaude et ensoleillée, qui virera à nouveau à l'orage selon les régions

De la brume ou du brouillard réduisent localement la visibilité ce jeudi matin. En journée, l'Institut royal météorologique (IRM) s'attend ensuite à un temps ensoleillé avec des développements nuageux et un risque d'averses orageuses, surtout dans le sud-est du pays. Les maxima iront de 21 à 29 degrés. Vendredi et surtout durant le week-end, le temps sera estival, chaud et ensoleillé.

Ce jeudi matin, il y aura localement de la brume ou du brouillard. Le temps deviendra assez ensoleillé avec d'abord des voiles nuageux d'altitude et formation de légers développements nuageux en cours de journée. Sur le sud-est du pays, l'atmosphère sera nettement plus instable, avec à nouveau un développement de quelques ondées orageuses. Les maxima s'échelonneront de 21 degrés le long du littoral, à 22 ou 23 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et de 25 à 29 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera faible puis parfois modéré de nord à nord-ouest. En soirée, les dernières averses orageuses se dissiperont progressivement. La nuit de jeudi à vendredi sera calme avec formation d'un peu de brume ou de quelques bancs de brouillard en Ardenne. Des nuages bas en provenance de la Mer du Nord pourraient envahir la région côtière. Les minima varieront de 11 à 17 degrés. Vendredi, l'IRM s'attend à un temps ensoleillé dans la plupart des régions avec quelques légères formations nuageuses en cours de journée. Une dernière petite averse isolée pourra encore se produire sur le sud-est du pays. Les maxima iront de 21 à 28 degrés avec un vent faible de direction variable, puis de nord et devenant parfois modéré.