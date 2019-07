Météo - Une journée chaude marquée par les averses et les orages

(Belga) Le temps sera variable samedi, avec des averses et des orages depuis l'ouest. Les maxima seront compris entre 21 et 27 degrés. La soirée sera encore marquée par quelques averses orageuses au sud du sillon Sambre et Meuse. La nuit, il fera sec partout avec des éclaircies et des minima de 12 à 15 degrés. Demain, l'Institut royal météorologique prévoit le retour d'un temps sec avec une nébulosité variable et de maxima autour de 26 degrés. A partir de lundi, le temps sera ensoleillé et de plus en plus chaud avec des températures maximales qui atteindront 28 degrés et qui dépasseront (largement) les 30 degrés les jours suivants.

Le temps sera variable ce samedi, avec des périodes de pluie et averses orageuses pouvant être intenses et accompagnées de grêle et de bourrasques de vent à partir de l'ouest. Les maxima oscilleront entre 21 degrés à la côte et 27 degrés en Lorraine belge ou en Campine. Le vent sera d'abord modéré de secteur sud. En cours de journée, il s'orientera au sud-ouest à ouest en devenant assez fort au littoral. Des rafales de 65 km/h sont possibles par endroits, voire davantage sous un orage. Ce soir, il y aura encore temporairement quelques périodes de pluie ou d'averses orageuses au sud du sillon Sambre et Meuse. En cours de nuit, le temps deviendra généralement sec et peu à partiellement nuageux. Minima de 12 à 17 degrés. Vent faible à modéré d'ouest à sud-ouest. A la mer, il sera encore assez fort de sud-ouest en soirée. Dimanche, le temps sera sec avec alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Les conditions seront ensoleillées à la côte l'après-midi. Les maxima seront compris entre 21 degrés à la mer ainsi qu'en Haute Ardenne à 26 degrés sur le centre du pays. Le vent sera modéré d'ouest. (Belga)