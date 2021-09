Météo - Une journée de jeudi entre soleil et nuages

(Belga) Le temps sera généralement ensoleillé et sec jeudi matin malgré quelques nuages dans le sud-ouest du pays, selon les prévisions de l'Institut royal de météorologie (IRM). La couverture nuageuse s'étendra dans le nord et le centre du pays à partir de l'après-midi, alors que le sud du sillon Sambre et Meuse restera sous le soleil. Les maxima oscilleront entre 16 et 21 degrés.

Le vent sera faible sans direction précise dans le sud du pays et modéré de sud-ouest en Flandre. Il variera de modéré à assez fort à la mer. Dans l'après-midi, le vent deviendra modéré dans l'ensemble du pays et parfois assez fort à la mer. Des rafales jusqu'à 50 km/h sont possibles, principalement dans les Hautes Fagnes et le nord. Ce soir et cette nuit, le temps sera nuageux sur l'ensemble de la Belgique avec possibilité, durant la nuit, de faibles pluies ou de bruine. Les minima seront compris entre 10 et 15 degrés et le vent évoluera de modéré de secteur ouest à modéré de sud-ouest. La journée de vendredi sera généralement nuageuse avec parfois de la pluie ou de la bruine. Le temps s'éclaircira en cours de journée. Les maxima varieront entre 16 et 23 degrés. (Belga)