Météo - Une journée douce mais grise

(Belga) Ce mercredi matin, il fera pluvieux en de nombreux endroits, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Plus tard dans la journée, les éclaircies deviendront plus fréquentes mais quelques averses localisées pourront se produire notamment dans le sud-est du pays. Les maxima se situeront entre 14 degrés en haute Ardenne et 19 degrés dans le centre du pays, sous un vent modéré de secteur sud.

Dans le courant de la nuit, une zone de pluie assez active arrivera depuis le littoral mais elle n'atteindra l'est du pays que jeudi matin. Les minima seront compris entre 9 et 15 degrés. Jeudi, les nuages seront bien présents, accompagnés de périodes de pluie. Ensuite, le temps deviendra plus changeant avec quelques éclaircies mais aussi des averses, parfois doublées d'un coup de tonnerre dans l'ouest du pays. Le thermomètre affichera jusqu'à 16 degrés, sous un vent généralement modéré de sud virant vers l'ouest-sud-ouest. (Belga)