Météo - Une journée ensoleillée et un mercure allant jusqu'à 19°

(Belga) Vendredi matin, après la dissipation d'une éventuelle grisaille, le temps restera sec et d'abord bien ensoleillé, annonce l'Institut royal de météorologie. En cours de journée, des nuages cumuliformes se développeront. Il fera à nouveau plus doux avec des maxima de 15° en Haute Ardenne et 18° ou 19° en Flandre. Le vent d'est à sud-est sera faible à modéré dans l'intérieur et modéré à la Côte.

Vendredi soir et dans la nuit, le temps sera sec sous un ciel partagé entre éclaircies et champs de nuages élevés. Les minima seront de 7° en Hautes Fagnes à 12° à la Côte. Samedi, le temps sera sec jusqu'en fin d'après-midi ou en soirée avec de larges éclaircies. Il fera chaud avec des maxima jusqu'à 24°. Dimanche, il y aura d'abord de la pluie puis un temps plus sec à partir de l'ouest. Il fera également plus frais avec 14° dans le centre. De lundi à jeudi, le temps sera variable avec des éclaircies et des nuages parfois accompagnés de quelques averses. Les maxima dans le centre oscilleront entre 15° et 20°. (Belga)