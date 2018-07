Météo - Une journée estivale avant un vendredi identique

(Belga) Le soleil est attendu ce jeudi dans le ciel belge, avec des températures atteignant jusqu'à 28 degrés en Campine, 27 dans le centre du pays, 23 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et près de 20 à la côte, selon les prévisions de l'IRM. Cette journée belle et chaude ne sera perturbée que par quelques légers développements nuageux se déplaçant sur l'est du pays depuis l'Allemagne.

La soirée sera également douce, jeudi, avant une nuit calme et étoilée aux minima entre 11 et 16 degrés. En journée, le vent sera modéré de nord-est dans l'intérieur des terres et parfois assez fort de nord à nord-est au littoral, avec des pointes de 50 km/h. Le vent, toujours de nord-est, se fera faible à modéré durant la nuit. La journée de vendredi proposera un ciel similaire à la veille: dégagé et ensoleillé. Le mercure grimpera encore d'un cran, avec des maxima compris entre 22 degrés et 29 degrés selon les endroits. (Belga)