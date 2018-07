Météo - Une journée estivale pour la fête nationale française

(Belga) Le temps sera ensoleillé et estival samedi, avec toutefois quelques développements nuageux en cours de journée, indique l'Institut royal météorologique (IRM). L'une ou l'autre averse orageuse pourrait survenir dans l'après-midi en Ardenne. Le thermomètre affichera 20 à 21° à la mer et 28 à 29° en Campine, sous un vent faible à parfois modéré de secteur nord à nord-est.

Samedi soir, l'Ardenne pourrait encore être touchée par quelques averses résiduelles et éventuellement orageuses tandis que le ciel sera peu nuageux dans les autres régions. Les minimas seront compris entre 10 et 16°, sous un vent faible de directions variables ou de secteur est à nord-est. Le soleil restera présent dimanche matin. Des nuages cumuliformes se développeront ensuite et pourraient conduire à une averse, surtout dans le sud-est du pays. Ailleurs, le risque de précipitation sera limité. Les températures grimperont jusqu'à 23° au littoral, 25° en Ardenne et 29, voire 30° ailleurs. (Belga)