Météo - Une journée froide mais souvent ensoleillée

(Belga) Une faible averse de neige est possible ce jeudi matin dans le nord­-ouest et l'ouest du pays. Dans la région côtière, il y a un risque de pluie verglaçante. En journée, l'Institut royal météorologique prévoit un temps souvent ensoleillé dans la partie sud­-est du pays. Des nuages bas traîneront toutefois sur la Gaume en début de journée. Dans la moitié nord­-ouest, des éclaircies alterneront avec des passages nuageux. Les maxima seront proches de ­2 degrés en Hautes Fagnes, de +4 degrés dans le centre et de +5 degrés à la mer. Le vent sera faible de sud à sud­ ouest et de directions variées dans le sud­-est du pays.

La nuit de jeudi à vendredi, les minima chuteront jusqu'à -10 degrés en Hautes Fagnes et -1 degré au littoral. Vendredi, une perturbation traversera le pays d'ouest en est, accompagnée de périodes de neige. Cette perturbation n'atteindra l'est du pays que l'après­-midi. Dans l'ouest du pays, la neige se transformera en pluie ou en neige fondante dans le courant de la journée. Les maxima, atteints en fin de journée, oscilleront entre ­1 degré en Hautes Fagnes, 1 degré dans le centre et 4 ou 5 degrés à la côte. (Belga)