Météo: une fin de semaine ESTIVALE avec au programme soleil et ciel bleu

Aujourd'hui, le temps sera ensoleillé après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, annonce l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques nuages cumuliformes se formeront en cours d'après-midi, surtout sur la moitié est du pays. Une petite averse isolée pourra même se produire dans les cantons de l'est. Les maxima varieront entre 20 et 27 degrés.

Ce soir et cette nuit, le ciel sera étoilé à peu nuageux et nous perdrons une dizaine de degrés. Les minima afficheront entre 8 degrés en Ardenne et 16 degrés dans les grandes agglomérations.

Demain, le ciel sera ensoleillé avec développement de quelques nuages cumuliformes dans l'intérieur du pays en cours de journée. Très léger risque d'averses au sud du sillon Sambre et Meuse. Temps chaud avec des maxima de 19 degrés en bord de mer à localement 27 degrés sur l'est du pays. Dans l'intérieur du pays, le vent sera généralement faible d'ouest ou de direction variable. En bord de mer, le vent sera modéré d'ouest à sud-ouest.

Vendredi, le temps restera assez ensoleillé avec à nouveau la formation de quelques nuages en cours de journée. Une petite averse isolée reste possible. Les maxima varieront entre 20 degrés en bord de mer et 27 ou 28 degrés sur le nord-est du pays. Le vent d'ouest à nord-ouest sera faible à modéré dans l'intérieur du pays et modéré en bord de mer.

Samedi, le beau temps estival se poursuivra. Il fera chaud avec toujours formation de quelques nuages cumuliformes dans l'intérieur du pays. Les maxima varieront entre 19 ou 20 degrés en bord de mer et 26 degrés en Campine et en Gaume. Le vent sera faible à modéré d'ouest, s'orientant ensuite au nord.

Et dimanche, le temps sera chaud et ensoleillé avec des maxima de 22 à 28 degrés. Peu de vent.