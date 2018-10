Météo - Une journée sous la grisaille avant un timide retour du soleil

(Belga) La journée de jeudi débutera sous la grisaille en beaucoup d'endroits, avant l'arrivée d'éclaircies plus tard à partir du sud, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima iront de 15 à 19 degrés et il y aura peu de vent. Vendredi et samedi, le temps sera ensoleillé et très doux avec des maxima jusque 23 degrés. Samedi soir, passage d'une zone de pluie avant des températures temporairement plus fraiches dimanche. Il fera ensuite à nouveau assez beau et très doux.

Ce jeudi, l'IRM s'attend à un risque de quelques bancs de brouillard le matin. Le temps sera ensuite brumeux et assez nuageux, mais les éclaircies reviendront progressivement à partir de la frontière française en cours de journée. Le temps sera doux avec des maxima compris entre 15 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 19 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré d'ouest à sud­-ouest et faible et variable dans le sud du pays. Jeudi soir, le ciel se dégagera et deviendra durant la nuit peu nuageux à serein. Un peu de brume ou un banc de brouillard pourront se former localement. Les minima seront compris entre 4 et 7 degrés en Ardenne et entre 7 et 10 degrés dans les autres régions. Vendredi, le temps deviendra ensoleillé et très doux avec des maxima compris entre 18 degrés en Hautes Fagnes à 21 ou 22 degrés en plaine. Le vent sera faible à parfois modéré de sud à sud­-est. (Belga)