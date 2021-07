Météo - Une matinée au sec avant des averses orageuses l'après-midi

(Belga) Nuages et éclaircies se partageront le ciel jeudi matin, sans laisser tomber aucune goutte, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). La pluie se frayera un chemin dans le courant de la journée, avec quelques averses potentiellement orageuses qui s'abattront à l'intérieur du pays. De la grêle pourrait même faire son apparition. Seul le littoral pourra espérer revoir le soleil l'après-midi.

Les températures resteront douces pour un mois de juillet, avec 18 ou 19°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 23 ou 24°C en Campine. Le vent restera généralement faible sauf à la mer, où il soufflera de manière modérée. Pendant la nuit de jeudi à vendredi, des averses, éventuellement orageuses, pourront encore tomber ici et là. La Côte profitera, elle, de larges embellies. Le temps redeviendra sec pendant la nuit, dont les minima seront compris entre 9 et 14°C. Brumes, brouillards locaux ou nuages bas risquent de se former dans toutes les régions. La journée de vendredi débutera aussi sous un ciel peu nuageux avant que des averses isolées ne se développent en cours de journée. De nombreuses régions resteront toutefois les pieds au sec. Le thermomètre affichera 18°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 23°C en Campine. Le week-end ne s'annonce pas sous les meilleurs auspices, avec une zone de précipitation active et un risque d'orage samedi tandis que dimanche se déroulera sous une nébulosité variable, avec la possibilité de l'une ou l'autre averse. Les maxima oscilleront les deux jours entre 18 et 23°C. (Belga)