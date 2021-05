Météo - Une matinée lumineuse, une après-midi plus instable

(Belga) Ce mercredi matin, le temps sera généralement sec, parfois nimbé de brume. Ensuite, le ciel deviendra changeant avec des éclaircies et des périodes nuageuses, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Quelques averses éclateront, surtout dans l'après-midi, mais elles seront moins intenses que la veille. Les maxima oscilleront entre 12 degrés en haute Ardenne et 17 degrés en Campine, sous un vent faible à modéré.

Dans la soirée, le ciel mêlera éclaircies et champs nuageux. Pendant la nuit, la nébulosité augmentera cependant le temps restera généralement sec. Les températures redescendront entre 2 et 9 degrés. Jeudi et vendredi, de nouvelles averses sont annoncées en cours de journée, éventuellement accompagnées d'orage. On attend des maxima de l'ordre de 17 degrés dans le centre. (Belga)