Météo - Une nébulosité abondante et de faibles chutes de neige en Ardenne

(Belga) Malgré de nombreux champs nuageux qui pourraient encore laisser s'échapper quelques bruines, quelques timides éclaircies devraient parvenir à se dessiner dans l'ouest du pays mercredi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Dans le sud­ est, par contre, le ciel restera couvert et le brouillard (givrant) risque de persister un moment sur les sommets de l'Ardenne. Il faudra également s'attendre à de faibles chutes de neige. Les maxima varieront entre ­2 degrés en haute Ardenne et +4 degrés à la mer. Le vent reviendra au secteur nord tout en s'affaiblissant.

Mercredi soir, des averses de pluie, de neige fondante ou de grésil toucheront déjà le nord­ ouest du pays. On prévoit également quelques chutes de neige en Ardenne. Dans le courant de la nuit, une zone de précipitations arrivera par le nord et il faudra s'attendre à de la neige fondante ou temporairement de la neige aussi dans le centre. A l'aube, une fine pellicule de neige pourra donc recouvrir les régions situées au­ dessus de 100­ à 200 m d'altitude environ. Les températures minimales seront comprises entre ­4 degrés en Hautes­ Fagnes, 0 à +1 degré sur le centre et +2 degrés à la mer. Le vent faible à modéré reviendra au secteur ouest, d'après l'IRM. Le temps sera gris avec des périodes de précipitations jeudi. Il s'agira d'averses de pluie dans le nord­ ouest et de chutes de neige en haute Belgique. Dans la partie centrale du pays, en matinée, l'IRM prévoit un peu de neige fondante voire de neige qui, plus tard, se transformera en pluie. Les maxima se situeront entre ­2 degrés en Hautes­ Fagnes et +5 degrés au littoral, avec des valeurs autour de +3 degrés dans le centre. Le vent sera modéré de secteur ouest dans l'intérieur des terres et modéré à assez fort de nord­ ouest au littoral, conclut l'IRM. (Belga)