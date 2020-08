Météo - Une nouvelle journée chaude et orageuse

(Belga) Ce jeudi matin, le ciel sera partagé entre éclaircies et passages nuageux avec quelques averses, éventuellement ponctuées de coups de tonnerre. L'après-midi, les averses orageuses se feront plus intenses et plus nombreuses. Ces orages pourront être accompagnés d'abondantes précipitations en peu de temps et de grêle, prévoit l'Institut royal météorologique. Les températures atteindront 27 à 32°C.

Le vent, généralement faible, pourrait souffler en fortes rafales sous les orages. Des averses orageuses sont encore attendues en plusieurs endroits jeudi soir. Ce n'est que dans le courant de la nuit que l'intensité des averses et le risque orageux diminueront progressivement. Les minima varieront durant la nuit entre 15 et 20°C, sous un vent généralement faible de sud à sud-ouest. Vendredi, le mercure descendra sous la barre des 30°C. Les maxima se situeront entre 23°C sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 29°C en Campine. Le ciel sera changeant avec quelques averses éventuellement orageuses. (Belga)