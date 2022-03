Météo - Une nouvelle journée sous le soleil

(Belga) Le temps sera à nouveau ensoleillé, jeudi, avec parfois la formation de quelques petits cumulus dans l'après-midi. Les maxima oscilleront entre 13 degrés en Hautes Fagnes à 18 degrés en plaine, sous un vent faible à variable, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM).

Ce soir et cette nuit, le ciel sera pratiquement serein, à l'exception d'un peu de brume possible localement, surtout dans le nord du pays. Les minima varieront entre -3 degrés sur les hauteurs et 0 à 5 degrés ailleurs. Vendredi et samedi, nous profiterons encore de belles journées lumineuses avec un thermomètre qui atteindra les 17 degrés. (Belga)