Météo: une profonde dépression s'abat sur la Belgique avec de fortes rafales et des averses

Après deux jours d'orages cette semaine, c'est maintenant une alerte au vent qui est lancé. Le numéro 1722 à nouveau activé.

L'Institut royal météorologique (IRM) a lancé un avertissement jaune pour toute la Belgique concernant des rafales. "Jusqu'au début de cette après-midi, risque de rafales de 80 à 90 km/h", précise l'IRM. L'alerte a été lancée dès vendredi et doit se terminer ce samedi à 18h.



Une profonde dépression se déplacera de la Manche vers la mer du Nord et déterminera notre temps ce matin avec tout d'abord beaucoup de vent et des averses principalement sur l'ouest. En cours de journée, la dépression se déplacera rapidement hors de nos contrées et le temps deviendra plus calme et plus sec.





Voyons maintenant les prévisions météo



Ce samedi, le temps restera venteux une bonne partie de la journée sous une nébulosité variable. En matinée, les précipitations concerneront encore surtout l'ouest du pays.



En cours d'après-midi, quelques averses sont prévues principalement dans l'intérieur. Maxima de 14 à 19 degrés. Le vent de sud-ouest sera assez fort à fort dans l'intérieur. A la mer, il sera très fort. Des rafales de 80 à 90 km/h seront possibles. En fin d'après-midi et en soirée, le temps se calmera.



Ce soir, une dernière averse isolée sera possible. Cette nuit, le temps deviendra sec et le ciel se dégagera avant l'arrivée de nuages élevés par la France. Dans l'intérieur, le vent deviendra faible de sud à sud-ouest et plus tard de sud-est ou de directions variées. A la mer, il deviendra modéré de sud-ouest. Minima de 6 à 11 degrés.



Dimanche, le temps sera d'abord sec avec encore quelques éclaircies. Plus tard, le ciel deviendra partiellement à très nuageux avec le risque d'une averse isolée mais en de nombreux endroits, le temps restera sec. Davantage d'averses suivront probablement la nuit suivante. Maxima entre 17 degrés à la mer et en Haute Belgique et 21 degrés en Campine. Vent faible de direction variable, devenant modéré de nord-nord-est à la mer l'après-midi et sur les autres régions en soirée.





Pas mieux pour la semaine qui vient...



Lundi, le temps sera variable avec quelques averses le matin, devenant plus nombreuses l'après-midi. Maxima de 16 à 20 degrés sous un vent faible à modéré de nord.



Mardi, la nébulosité sera variable et la journée débutera par un temps sec. En cours de journée, des averses potentiellement orageuses se développeront. Maxima de 16 à 19 degrés. Vent modéré de nord-nord-est.



Mercredi, le temps sera variable avec des averses et localement un risque d'orage. Maxima proches de 19 degrés.



Jeudi, le risque d'averses orageuses augmentera en cours de journée. Maxima proche de 22 degrés.





Soleil pour le Doudou?



Vendredi, le temps pourrait rester sec avec du soleil et des champs nuageux. Températures maximales de 20 à 24 degrés voire davantage. Les Montois doivent certainement se mettre à espérer que le soleil de vendredi se poursuive jusqu'à dimanche pour le Doudou.