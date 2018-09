Météo - Une rentrée sous les nuages

(Belga) La rentrée des classes devrait se faire sous un ciel chargé, lundi, l'IRM prévoyant un ciel très nuageux sur la plus grande part du pays après la disparition de quelques éclaircies encore possibles dans un premier temps sur l'ouest.

Une ondée locale sera possible, avec des maxima allant de 18 degrés (Ardenne) à 22-23 degrés (centre). Le vent sera d'abord faible, modéré au littoral, puis généralement modéré de secteur nord. Durant la soirée et la nuit, la nébulosité persistera, accompagnée d'un risque d'averses ou même, parfois, d'un coup de tonnerre. Le mercure plongera jusqu'à 11 degrés sur les hauteurs, 18 degrés à la côte. Le vent restera modéré à la mer (nord à nord-ouest), et faible et variable sur l'intérieur des terres. Nuages, averses et possible orage seront au menu de mardi, avec des températures douces et un vent toujours faible sur les terres, mais plus soutenu et avec des rafales au littoral. (Belga)