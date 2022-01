Météo: une série de records de température, mais ce temps de printemps ne durera pas

Cette nouvelle année commence sous le soleil et dans la douceur. Émilie Dupuis était sur le plateau du RTLINFO 13H pour évoquer ces conditions printanières...

De telles températures fin décembre, c’est du jamais vu ?



Effectivement, on a battu un record de températures vendredi 31 décembre mais également jeudi. Le 30 décembre, on a eu 14,2 °C. Le 31, 14 °C et il est certainement probable qu'aujourd'hui on batte un nouveau record journalier. On est tout de même 9 degrés au-dessus des normales de saison. Donc c'est clairement des conditions printanières. On a les températures de jour, qui sont les maxima, où on bat des records journaliers mais aussi les températures de nuit. Là aussi pour ces deux dates là on a battu des records : les nuits sont extrêmement douces. D'ailleurs beaucoup ont fait la fête hier soir dehors, donc trois jours consécutifs de record. Ça doit être encore vérifié aujourd'hui mais normalement on va battre ces records puisqu'on aura quand même jusqu'à 15 °C localement en Campine.



Cette douceur, combien de temps va-t-elle rester chez nous ?



Le printemps ne va vraiment pas s'installer pour longtemps. Déjà demain, on va perdre quelques petits degrés. Ce sera toujours très doux demain et lundi et puis à partir de mardi on retrouve des normales de saison. Mercredi et jeudi on aura même des averses hivernales sur les hauteurs de notre pays. Donc, c'est fini avec le printemps.