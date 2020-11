Prévisions météo: comment se présente le week-end?

Le flanc sud de l'Ardenne et la Lorraine belge se réveilleront sous le brouillard jeudi matin, tandis que le reste du pays restera englué dans la grisaille, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Le soleil percera les nuages au fil de la journée sur le flanc nord de l'Ardenne et probablement sur certaines régions du centre mais les nuages continueront de planer sur le nord du pays. Quelques gouttes seront possibles à la Côte et à la frontière néerlandaise.

Le thermomètre variera entre 6 et 11 degrés, sous un vent faible. Nuages et brume envelopperont le pays pendant la nuit de jeudi à vendredi et laisseront échapper quelques précipitations, surtout à l'ouest. Du brouillard entravera la visibilité sur le flanc sud de l'Ardenne. Les minima seront compris entre 0 et 3 degrés en Ardenne et oscilleront entre 4 et 6 degrés ailleurs. Le temps ne devrait pas changer vendredi, qui débutera sous un ciel très nuageux avec un risque local de brume ou de brouillard. Le soleil pointera ensuite dans le sud du pays mais le nord restera dominé par les nuages. Les températures seront comprises entre 6 et 9 degrés, sous un vent faible.

Vendredi, la journée débutera sous un ciel très nuageux avec localement un risque de brume ou de brouillard. Quelques gouttes seront alors possibles par endroits. Ensuite, des éclaircies se développeront sur le sud du pays tandis que les nuages resteront prédominants dans le nord. Les maxima se situeront entre 6 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 8 ou 9 degrés ailleurs. Le vent sera généralement faible de secteur est à sud-est.

La journée de samedi débutera avec de la brume, du brouillard et des nuages bas, surtout dans le nord du pays. Les brumes et brouillards se dissiperont ensuite graduellement mais les nuages bas pourraient être assez tenaces. Le soleil brillera par contre durant une grande partie de la journée au sud du sillon Sambre et Meuse. Les maxima seront compris entre 7 et 9 degrés en plaine, mais atteindront jusqu'à 10 degrés sur les hauteurs ardennaises. Le vent sera généralement faible, et plus tard modéré, de secteur nord-est.

Ce dimanche débutera à nouveau sous la grisaille mais, dans le courant de la journée, des éclaircies de plus en plus nombreuses devraient se développer à partir de l'est. L'après-midi, le temps ensoleillé concernera pas mal de régions, notamment la partie est du territoire. Les nuages bas pourraient toutefois rester plus tenaces sur l'ouest. Le temps sera sec, avec des maxima de 3 à 6 degrés et un vent modéré de nord-est.

Après une nuit froide marquée par des gelées généralisées, la journée de lundi sera plutôt ensoleillée même si des champs nuageux pourraient jouer les trouble-fêtes. Le temps restera sec avec des maxima de 2 à 5 degrés et un vent faible de secteur nord-est.

Mardi, nous devrons à nouveau composer avec de faibles gelées répandues le matin. La journée devrait être caractérisée par un temps sec et froid avec probablement pas mal de nuages.

Mercredi, le temps restera probablement sec, froid et plutôt nuageux.