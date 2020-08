Météo - Une très belle journée avant le coup de chaud

(Belga) Le temps sera chaud et ensoleillé ce mercredi, avant une envolée du mercure qui devrait dépasser la barre des 30°C jeudi et les jours suivants, prévoit l'IRM.

Les maxima se situeront ce mercredi entre 24°C à la mer, 28°C sur le centre et 29°C en Campine. Le vent sera faible à parfois modéré de secteur sud-sud-ouest. Une brise de mer pourra se former au littoral en fin d'après- midi. Durant la nuit, il fera calme et sec sous un ciel presque serein, avec des minima de 12 à 17°C. Jeudi, le temps sera très chaud et ensoleillé avec quelques rares voiles d'altitude et des maxima entre 31 ou 32°C sur de nombreuses régions et même jusqu'à 33°C en Campine. Vendredi, samedi et dimanche, le mercure est attendu à chaque fois au-dessus de 30°C, avec un pic à 35 ou 36°C samedi. La vague de chaleur devrait persister jusqu'au début de la semaine prochaine. (Belga)