Météo - Une zone de neige cèdera la place à des averses de pluie ou de grésil

(Belga) Une zone de neige traversera lentement le pays à partir de l'ouest vendredi, avant de laisser place en fin de journée, à des averses de pluie, de grésil ou éventuellement encore de neige sur l'ouest, indique l'IRM.

Ce matin, le ciel deviendra rapidement très nuageux avec des chutes de neige sur l'ouest puis aussi le centre du pays. La zone neigeuse atteindra graduellement l'est l'après-midi. En fin de journée, les précipitations prendront la forme d'averses de neige fondante, de grésil ou de pluie, sur l'extrême ouest du pays. Ailleurs, il s'agira toujours de neige. Les maxima se situeront entre -2 et +2 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse, entre +1 et +3 degrés dans les autres régions de l'intérieur, et autour de +4 degrés au littoral. Le vent sera généralement modéré, à parfois assez fort à la mer. (Belga)