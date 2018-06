Météo - Une zone de pluie traverse la Belgique

(Belga) Une faible zone de pluie traversera le pays durant la journée de jeudi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les maxima atteindront 21 degrés, sous un vent modéré de sud-sud-ouest.

Jeudi, le front pluvieux peu actif avancera très lentement, de sorte que le temps pourrait rester sec jusque dans l'après-midi à l'est du pays. Les éclaircies devraient déjà revenir en cours d'après-midi dans la région côtière, même si une averse n'est pas exclue. Les températures atteindront 17-18 degrés en haute Belgique et au littoral, et entre 19 et 20 degrés ailleurs. Jeudi soir, les pluies s'évacueront par l'est. Le temps deviendra sec partout avec de larges éclaircies. Des brumes et bancs de brouillard pourront se former ensuite. Les minima oscilleront entre 8 et 13 degrés durant la nuit, sous un vent faible à modéré. Vendredi, le ciel sera partagé entre éclaircies et passages nuageux. (Belga)