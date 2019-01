Météo: va-t-il vraiment neiger aujourd'hui?

On l'annonce depuis quelques jours: une vague de froid va toucher la Belgique en cette fin de semaine. Mais peut-on déjà parler de neige ?

Pour ce jeudi, l'IRM (Institut royal météorologique) prévoit des averses en beaucoup d'endroits, parfois sous forme de neige fondante ou de grésil en Ardenne, et sous forme de pluie principalement ailleurs. Quelques petits flocons ne tenant pas au sol pourraient donc être aperçus dans le sud du pays.

Les températures chutent comme prévu: elles ne dépasseront pas 2 à 5 degrés ce jeudi, même durant l'après-midi, même à la Côte. Plus étonnant: un coup de tonnerre sera par ailleurs localement possible !

Le vent, modéré à assez fort, parfois fort à la mer, virera du secteur sud-ouest au secteur ouest-nord-ouest.

En fin d'après-midi puis en soirée et durant la nuit, le temps deviendra plus sec, avec de larges éclaircies. Les températures vont dès lors encore descendre... Les minima seront compris entre -5 et 1 degrés.

Demain matin, il faudra donc se lever plus tôt pour gratter le pare-brise...