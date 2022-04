Météo: voici le temps que l'on prévoit jusqu'au week-end de Pâques

Après une semaine pluvieuse et à sept jours du dimanche de Pâques, la météo va-t-elle enfin redevenir un peu clémente ? Sortez les casquettes : la réponse est oui !

Ce dimanche est "un mélange d’éclaircie et de passages nuageux", explique le météorologue David Dehenauw qui précise que le temps de cet après-midi sera sec "avec peut être une averse localisée en Ardennes."

Pour demain, lundi, préparez vos lunettes de soleil puisqu’on prévoit "beaucoup de soleil, quelques passages nuageux et des températures maximales autour de 16-17 degrés". "Les températures montent", s’enthousiasme l’expert qui annonce "20 degrés pour mardi".

Ce mercredi sera "toujours très doux, 19 à 20 degrés avec quelques épisodes pluvieux."

Le beau temps devrait se poursuivre toute la semaine et même nous accompagner pour le week-end de Pâques. "Jeudi et vendredi entre nuages et éclaircies. Pour le week-end de Pâques, pour l’instant, ça s’annonce assez favorablement avec un temps sec, du soleil et des maximas autour de 14-15 degrés", conclu David Dehenauw.