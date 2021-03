Météo: voici les prévisions de la semaine

Demain mardi, il fera d'abord très nuageux avec quelques précipitations, principalement sur le centre et l'est. En haute Ardenne, il s'agira d'un peu de neige fondante ou de neige. En cours de journée, le temps deviendra variable et partiellement nuageux avec encore quelques averses localisées dans l'intérieur des terres. Le long du littoral, il y aura davantage d'éclaircies. Les maxima seront voisins de 2 à 3 degrés en Hautes-Fagnes et atteindront localement 9 degrés sur le sud-ouest. Le vent deviendra souvent modéré de secteur ouest.