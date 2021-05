Météo: voici les prévisions de la semaine

Ce matin, la zone de pluie arrivée durant la nuit se décalera du centre vers l'est. Elle quittera notre territoire vers l'Allemagne en début d'après-midi. A l'arrière, le temps deviendra instable et de nouvelles averses se développeront rapidement. Elles pourront être assez actives, accompagnées de coups de tonnerre et de grésil. Toutefois, entre les averses, quelques éclaircies feront leur apparition. Les maxima atteindront 10 degrés en Hautes-Fagnes et 15 à 16 degrés en plaine. Le vent de sud-ouest deviendra modéré à assez fort. Les rafales atteindront 50 à 60 km/h voire un peu plus sous une forte averse.

Ce soir et cette nuit, la nébulosité restera variable à abondante. Des averses se succéderont avec encore la possibilité dans un premier temps de quelques coups de tonnerre locaux. Les minima seront compris entre 3 degrés en Hautes-Fagnes et 9 degrés au littoral. Le vent sera d'abord modéré de secteur sud-ouest. Il se renforcera ensuite pour devenir modéré à assez fort et s'orientera progressivement à l'ouest sur l'ouest du pays. Des rafales de 60 km/h resteront possibles.

Mardi, le temps sera partiellement à très nuageux avec parfois des averses. Celles-ci pourront adopter un caractère orageux dans l'intérieur des terres. Les maxima oscilleront entre 10 degrés en Hautes-Fagnes et 15 degrés dans le centre. Le vent sera modéré à assez fort de d'ouest à sud-ouest avec des rafales avoisinant 60 km/h.

Mercredi matin, un peu de pluie sera possible sur le sud-est. En journée, le temps deviendra à nouveau variable sur toutes les régions avec des averses, mais également des périodes plus sèches accompagnées d'éclaircies. Dans l'ouest , le temps devrait rester généralement sec, surtout dans l'après-midi, avec de larges éclaircies. Il fera frais pour cette période de l'année avec des maxima de 9 à 15 degrés.

Jeudi, nous prévoyons encore des averses surtout sur la partie orientale du pays. Ailleurs le temps sera généralement sec avec parfois de larges éclaircies. Les maxima oscilleront entre 12 et 17 degrés.

Vendredi, vers l'aube, il y aura un risque de brouillard et de nuages bas. En journée, nuages et éclaircies, parfois larges, alterneront et le temps restera probablement sec. Les maxima atteindront 14 à 19 degrés.