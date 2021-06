Météo: voici les prévisions du week-end

Aujourd'hui, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies avec risque de quelques averses par endroits. Dans le courant de la journée, des orages se développeront à nouveau en plusieurs endroits de l'intérieur des terres (surtout dans le centre et l'est du pays) et pourront être accompagnés de précipitations intenses, de grêle et de rafales de vent. Dans la région côtière, le temps restera généralement sec. Les maxima se situeront autour de 19 ou 20 degrés au littoral, entre 21 et 24 degrés en Ardenne, et entre 24 et 27 degrés ailleurs. Le vent sera faible à modéré de secteur sud à sud-ouest ou de direction variable dans l'intérieur des terres, et de secteur ouest-sud-ouest à ouest-nord-ouest à la côte.