Météo: voici les prévisions du week-end

Ce matin, d'abord risque de nuages bas ou bancs de brouillard, principalement dans le nord-ouest du pays. En cours de journée, on retrouvera alors des éclaircies et des nuages cumuliformes, mais seule une faible averse isolée pourra se produire. Les maxima seront compris entre 20 ou 21 degrés en bord de mer et 27 degrés en Campine. Le vent sera faible à modéré de secteur ouest, au littoral modéré d'ouest à sud-ouest.

Cette nuit, le temps sera sec avec de nombreux nuages d'altitude et à nouveau des champs de nuages bas qui nous parviendront depuis l'ouest. Minima de 10 à 15 degrés. Vent généralement faible d'ouest à sud-ouest.

Demain, le ciel sera d'abord généralement très nuageux. Dans le courant de la journée, des éclaircies se développeront à partir du nord-ouest; celles-ci ne devraient toutefois pas atteindre le sud-est du territoire avant la fin de la journée. Les maxima seront compris entre 18 degrés à la côte ainsi qu'en Hautes-Fagnes, et 23 degrés dans le centre. Le vent sera modéré, d'abord de secteur ouest, virant ensuite au secteur nord-ouest.

Ce dimanche, le temps sera ensoleillé avec des maxima de 20 à 26 degrés, sous un vent généralement faible de secteur nord-est ou de direction variable.