Météo: voici les prévisions du week-end

Ce vendredi matin, nuages et larges éclaircies se partageront le ciel au nord du sillon Sambre-et-Meuse. Plus au sud, de nombreux champs de nuages bas seront d'abord encore présents, principalement en Ardenne, avec la possibilité de brouillard givrant. On notera encore le risque de plaques de glace dans la moitié sud.

En journée, le ciel deviendra partout changeant avec le risque d'une faible averse, parfois encore hivernale sur les hauteurs. L'ouest du pays pourra conserver un temps sec. Les maxima oscilleront entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et localement 8 degrés en plaine. Le vent d'abord généralement modéré d'ouest à nord-ouest deviendra faible en cours d'après-midi.

La nuit de vendredi à samedi, le ciel se dégagera sur la plupart des régions. Sur les routes restées humides, des plaques de glace pourront se former (risque surtout présent dans la moitié est). Quelques bancs de brouillard givrant pourront se former principalement dans les vallées. Les minima oscilleront entre -1 et -6 degrés sous un vent faible puis parfois modéré de sud à sud-est.

Samedi matin, de larges éclaircies seront présentes en de nombreux endroits ainsi que des gelées généralisées. En cours de journée, davantage de nuages élevés et moyens transiteront sur le pays, mais le temps restera sec. Les maxima oscilleront entre 3 degrés en Hautes-Fagnes et 7 degrés en plaine sous un vent modéré de secteur sud.

Dimanche, la nébulosité deviendra de plus en plus abondante au fil des heures. Une zone de pluie devrait atteindre le pays par l'ouest en fin de journée. Les maxima, doux et atteints en soirée, oscilleront entre 6 degrés en Hautes-Fagnes et 10 degrés dans le centre. Le vent de secteur sud, d'abord modéré, deviendra ensuite assez fort.