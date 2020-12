Météo: voici les prévisions, parfois neigeuses, pour ce week-end

Le ciel restera fort couvert jeudi avec des périodes de pluie, annonce l'Institut météorologique (IRM). Il pourrait neiger en Ardenne au-delà de 500 mètres. Les maxima se situeront entre 1 degré sur les hauteurs ardennaises et 6 ou 7 degrés sur l'ouest. Le vent deviendra modéré à assez fort avec des rafales autour de 50 km/h et, sur les hauteurs de l'Ardenne, 60 km/h l'après-midi, ce qui renforcera la sensation de froid.



Dans la nuit de jeudi à vendredi, le ciel restera très nuageux avec des périodes de précipitations sous forme de pluie en plaine et de neige fondante au-dessus de 300 mètres. Au-delà de 500 mètres, de la neige pourra encore tomber avant minuit et tenir temporairement au sol. Les minima seront compris entre 0 et 6 degrés. Il fera encore venteux avec avec des rafales de 60 km/h au littoral en fin de nuit et jusqu'à 70 km/h sur les hauteurs de l'Ardenne.

La journée de vendredi débutera dans les mêmes conditions. De la neige fondante est attendue en haute Ardenne. Dans le courant de la journée, le temps deviendra sec dans la plupart des régions et des éclaircies se développeront. Les maxima seront compris entre 2 ou 3 degrés sur le relief ardennais et 6 degrés dans le centre ainsi qu'à la Côte. Le vent sera encore de la partie avec des rafales jusqu'à 80 km/h, mais son intensité diminuera au fil de la journée.