Météo: voici les prévisions pour ce week-end et la semaine de rentrée

Ce vendredi, le ciel sera très nuageux à couvert avec des périodes de pluie ou de bruine. Il fera doux avec des maxima de 5 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 10 ou 11 degrés à la côte. Le vent sera modéré à localement assez fort, d'abord de secteur sud-ouest, avant de s'orienter au secteur ouest à nord-ouest dans le courant de l'après-midi.

Samedi, le ciel sera partagé entre éclaircies et champs nuageux, conduisant à quelques averses locales, essentiellement dans le nord et le nord-est du pays; ailleurs, le temps restera généralement sec. Les maxima seront compris entre 2 ou 3 degrés en Hautes-Fagnes et 7 ou 8 degrés en plaine, sous un vent modéré, et à la côte assez fort, de secteur ouest à nord-ouest.

Dimanche, l'anticyclone sur la France conduira à une stabilisation de l'atmosphère. Le temps sera alors calme et généralement sec avec quelques éclaircies. Les maxima se situeront entre 2 ou 3 degrés sur les hauteurs ardennaises et 6 ou 7 degrés en plaine, sous un vent faible à modéré de secteur sud-ouest.

Lundi pourrait débuter sous la grisaille par endroits mais le temps deviendra ensuite assez ensoleillé sur la plupart des régions. Une zone de pluie atteindra toutefois notre pays par l'ouest en soirée. Les maxima seront autour de 5 à 6 degrés dans le centre du pays.

Mardi, temps souvent nuageux avec quelques pluies. Très doux avec de maxima jusqu'à 13 degrés.

Mercredi, nous devrions d'abord encore être sous l'influence d'un système perturbé, se traduisant par un ciel très nuageux et des périodes de pluie ou de bruine. Des conditions de nébulosité plus variable avec un risque d'averses localisées devraient ensuite s'établir par l'ouest en cours de journée. Il fera très doux avec des maxima autour de 11 degrés en Ardenne, et de 11 à 13 degrés ailleurs, sous un vent généralement assez fort d'ouest à sud-ouest avec des pointes autour de 60 à 70 km/h.

Jeudi, ciel variable et temps généralement sec avec des maxima autour de 8 degrés dans le centre du pays.