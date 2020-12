Météo: voici les prévisions pour cette dernière semaine avant les fêtes

Ce lundi, le ciel sera très nuageux avec des périodes de pluie ou des averses, principalement dans le centre et l'est du pays. Dans l'ouest, le temps deviendra sec avec quelques éclaircies. L'après-midi, le temps pourrait également devenir temporairement plus sec dans le centre avant l'arrivée de nouvelles précipitations depuis la frontière française. Il fera doux pour la saison avec des maxima de 6 à 9 degrés au sud du sillon Sambre et Meuse et de 10 à 12 degrés en Flandre. Le vent soufflera modérément du sud.

Mardi, le ciel sera d'abord très nuageux avec des périodes de pluie parfois soutenues. En cours d'après-midi, une amélioration se dessinera depuis le sud-ouest. En effet, un temps sec avec de larges éclaircies gagnera progressivement notre pays depuis la France. Les températures resteront douces avec des maxima de 7 à 10 degrés. Le vent de sud virant au sud-ouest sera faible à souvent modéré.

Mercredi, le temps restera sec et, sur le flanc sur de l'Ardenne et en Lorraine belge, vraisemblablement gris avec de nombreux nuages bas. Ailleurs, des éclaircies alterneront d'abord avec quelques champs nuageux. Dans le courant de l'après-midi, la nébulosité augmentera depuis l'ouest, annonçant l'arrivée d'une zone de pluie en soirée. Les maxima, toujours doux pour la saison, se situeront entre 6 degrés en haute Belgique et 10 degrés en plaine. Le vent sera modéré, et vers la côte plutôt assez fort, de secteur sud à sud-est.

Jeudi, la journée débutera avec un temps pluvieux dans l'est et quelques éventuelles averses ailleurs. Ensuite, le temps deviendra sec partout sous un ciel partagé entre éclaircies et champs nuageux. Les maxima resteront compris entre 6 et 10 degrés. Le vent sera modéré, et à la mer assez fort, de secteur sud-ouest.

Vendredi, le temps restera sec et le ciel partiellement nuageux. Maxima de 6 à 10 degrés et un vent de sud modéré à éventuellement assez fort dans l'ouest du pays.

Samedi, une zone de pluie traversera notre pays d'ouest en est, et sera suivie d'averses et d'éclaircies. Maxima de 7 à 11 degrés, sous un vent modéré de sud à sud-ouest.

Dimanche, on prévoit un ciel de traîne avec des averses. Maxima un peu moins doux, de 4 à 8 degrés et toujours un vent dans l'ensemble modéré de sud à sud-ouest.