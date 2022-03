Météo: voici les prévisions pour cette fin de semaine

Le temps sera déjà sec à l'ouest du pays, jeudi matin, tandis que des nuages et de faibles pluies persisteront ailleurs, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). La zone de précipitations quittera le pays pour l'Allemagne vers la mi-journée. Les maxima oscilleront entre 7 degrés dans les Hautes Fagnes et 12 degrés dans le centre, sous un vent modéré de nord à nord-ouest.



En soirée et durant la nuit, le ciel sera d'abord dégagé puis du brouillard givrant pourrait se former sur certaines régions. Les températures chuteront entre -1 et 2 degrés.

Vendredi, la journée débutera avec quelques champs de brouillard localisés. Ensuite, le temps sera ensoleillé avec des maxima de 9 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne à 12 à 14 degrés dans la plupart des autres régions. Le vent sera généralement modéré de nord-est, le long du littoral et sur les hauteurs de l'Ardenne parfois assez fort avec des pointes de 50 km/h.

Samedi, le temps sera généralement ensoleillé avec des maxima de 11 à 13 degrés. Le vent d'est à nord-est sera généralement modéré, le long du littoral et sur les hauteurs de l'Ardenne parfois assez fort avec des pointes de 50 km/h.

Dimanche, davantage de nuages arriveront depuis le sud avec le risque de quelques averses locales. Les maxima varieront entre 8 et 10 degrés avec un vent généralement modéré d'est.

Lundi matin, il y aura encore quelques champs nuageux, mais le ciel redeviendra progressivement plus ensoleillé avec des maxima de 12 à 16 degrés. Le vent sera généralement modéré de secteur sud.

Mardi, le ciel restera bien lumineux avec des maxima de 12 à 16 degrés. Le vent restera généralement modéré de sud-est.

Le soleil restera encore au programme durant la journée de mercredi avec des températures proches ou parfois supérieures à 15 degrés.