Météo: voici les prévisions pour cette semaine

Une fois la grisaille matinale dissipée, le ciel sera souvent assez nuageux lundi avec l'une ou l'autre averse, principalement sur la moitié est du pays, indique l'Institut royal de météorologie (IRM). Les maxima oscilleront de 9 à 13 degrés, sous un vent faible à modéré de secteur ouest. Le ciel s'éclaircira par moments mais quelques averses éparses feront aussi leur apparition, surtout dans le centre et l'est du pays. Le ciel se couvrira sur l'ouest en fin de journée. Les minima seront compris entre 1 ou 2 degrés dans les vallées ardennaises et 9 degrés au littoral. Dans le centre du pays, elles se situeront autour de 7 ou 8 degrés. Les minima de la nuit se situeront entre 1 et 9 degrés.

Mardi, une perturbation stagnera sur la moitié ouest du pays. Le temps y sera très nuageux avec quelques pluies. Il fera probablement plus sec (et même peut-être totalement sec) dans l'est où quelques éclaircies seraient même possibles. Les maxima avoisineront les 12 degrés dans le centre, sous un vent modéré de sud-est.

Mercredi, le temps sera d'abord sec dans la plupart des régions mais nuageux. Dans l'après-midi, la nébulosité augmentera depuis l'est et il s'ensuivra de la pluie. Maxima de l'ordre de 13 degrés sous un vent modéré de nord-nord-est.

Jeudi, le ciel sera très nuageux avec de la pluie. Les maxima oscilleront autour de 11 degrés dans le centre, sous un vent parfois modéré de nord.

Vendredi, le temps deviendra progressivement généralement sec. La fraîcheur reste de mise avec des maxima proches de 10 ou 11 degrés.

Samedi aussi, la nébulosité sera abondante mais quelques apparitions du soleil sont possibles. Temps généralement sec.

Dimanche, le ciel sera partiellement nuageux et le temps restera généralement sec. Maxima autour de 12 degrés dans le centre du pays.