Aujourd'hui, en matinée, quelques éclaircies seront encore présentes au sud-est du pays alors que la nébulosité sera déjà abondante au nord du sillon Sambre et Meuse. L’après-midi, le temps deviendra très nuageux à couvert sur l’ensemble des régions et souvent sec, bien qu'on ne puisse exclure localement une goutte de pluie (un flocon de neige en Ardenne). Les maxima atteindront -1 degré en haute Ardenne, +5 degrés sur le centre et +7 degrés sur l’ouest. Le vent sera modéré de sud-ouest, assez fort au littoral.

Ce soir et surtout cette nuit, une perturbation active atteindra notre pays par le nord-ouest. Elle se déplacera vers le sud-est en donnant un temps couvert avec des précipitations tout au long de la nuit sur l'ensemble des régions. En basse et moyenne Belgique, il s'agira de pluie. En haute Ardenne, quelques chutes de neige ou de neige fondante seront tout d'abord possibles, mais elles seront ensuite remplacées par de la pluie. Les minima, atteints en soirée, seront compris entre -1 degré en haute Ardenne, +5 degrés sur le centre et +6 degrés au littoral. Le vent deviendra modéré à assez fort d'ouest à sud-ouest avec des rafales jusque 50 km/h.

Mardi, la perturbation traînera encore une partie de la journée sur notre pays. En matinée, la nébulosité restera abondante avec des périodes de pluie modérée. L’après-midi, un temps plus sec reviendra par le nord-ouest accompagné de larges éclaircies. Les maxima seront compris entre 3 degrés en Hautes-Fagnes et 8 degrés à la mer. Le vent sera modéré à assez fort d'ouest à sud-ouest puis généralement modéré de nord-ouest.

Mercredi matin, le ciel se couvrira depuis l'ouest puis il s'en suivra de la pluie l'après-midi, voire probablement un peu de neige fondante sur les sommets. Maxima entre 0 degré en Hautes Fagnes et 6 degrés à la côte. Le vent sera d'abord modéré de sud-ouest, s’orientant ensuite au secteur ouest à nord-ouest en faiblissant.

Jeudi, une perturbation stagnera sur le pays avec d'abord de la pluie avant l'arrivée d'air plus froid mais progressivement plus sec depuis le nord-est. En Ardenne, la pluie se transformera en neige fondante ou en neige. Maxima entre 3 degrés en Campine et 8 degrés à la côte, atteints l'avant-midi.

Vendredi, il fera sec et froid avec des champs nuageux et des éclaircies. Maxima entre -4 degrés en Hautes Fagnes et +1 degré en Flandre. Vent modéré d'est à nord-est.

Samedi, le temps sera généralement sec sous une nébulosité variable. Maxima de l'ordre de +1 degré dans le centre. Vent faible généralement variable ou de sud-est.

Dimanche, le ciel s'ennuagera depuis l'ouest, suivi de précipitations. Cela reste à confirmer mais il pourrait s'agir de neige sur la plupart des régions. Maxima proches de 0 degré dans le centre. Vent modéré de sud-ouest.