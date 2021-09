Météo: voici les prévisions pour cette semaine

Une zone de haute pression sur les îles britanniques se déplace vers l'est mais déterminera favorablement notre temps. Demain, des courants de sud légèrement plus chauds et instables dans lesquels de la pluie et des orages pourront se développer.

Ce lundi, après dissipation de la grisaille matinale avec un risque de brouillard, des éclaircies alterneront avec des nuages cumuliformes et le temps restera généralement sec. Dans le sud du pays, quelques belles périodes ensoleillées seront prévues. Les maxima varieront entre 19 degrés en Hautes-Fagnes et 23 degrés dans le sud-est du pays. Le vent sera faible à parfois modéré d'est à nord-est.

Ce soir et cette nuit, le temps sera sec et les éclaircies s'élargiront. En fin de nuit, la nébulosité augmentera progressivement depuis la frontière française. Vent faible à modéré d'est-nord-est, plus tard d'est à sud-est et minima de 8 à 15 degrés.

Mardi, il y aura d'abord des éclaircies et le temps sera sec. Ensuite, la nébulosité augmentera à partir du sud-ouest avec des périodes de pluie ou des averses qui prendront progressivement un caractère orageux en cours d'après-midi et en soirée. Les températures seront en hausse avec des valeurs comprises entre 20 degrés en Hautes-Fagnes et 24 degrés en Flandre. Le vent sera faible à modéré, d'abord de secteur est à sud-est.

Mercredi, le temps sera d'abord nuageux avec encore quelques précipitations, principalement sur la moitié est du pays. Ensuite, il fera plus sec avec davantage d'éclaircies à partir de l'ouest. L'après-midi, nous prévoyons à nouveau quelques averses. Les maxima seront compris entre 19 degrés en Hautes-Fagnes et 23 degrés en plaine. Le vent sera faible à modéré de sud-ouest et s’orientera à l’ouest ou au nord-ouest.

Jeudi, il y aura d’abord des nuages bas sur un grand nombre de régions. Ensuite, ces nuages se morcelleront et laisseront la place à des éclaircies, parfois larges, qui alterneront avec des nuages cumuliformes. Le temps sera souvent sec bien que l’une ou l’autre averse restera possible sur l’ouest essentiellement. Les maxima resteront compris entre 17 et 21 degrés sous un vent faible de secteur sud à sud-ouest ou de direction variable.

Vendredi, la masse d’air sera plus stable. Le temps restera sec, mais les nuages bas seront parfois nombreux et tenaces en matinée. L’après-midi, des éclaircies devraient progressivement faire leur apparition et la nébulosité deviendra variable. Les maxima seront compris entre 18 et 22 degrés.

Samedi, il semblerait que le temps soit pratiquement sec avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Maxima de 18 à 22 degrés.

Dimanche, il semblerait aussi que le temps reste sec avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux. Maxima de 18 à 22 degrés.