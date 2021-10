Elle finira bien: voici les prévisions météo pour cette semaine

Ce lundi débute par de larges éclaircies et un temps sec dans la plupart des régions. En Ardenne, quelques bancs de nuages bas seront temporairement possibles. En journée, la nébulosité deviendra variable avec risque de quelques averses. En soirée, le risque d'averses diminuera progressivement et nous retrouverons de belles éclaircies.

Les maxima se situeront entre 12 et 17 degrés, avec un vent généralement modéré de sud à sud-ouest. Le long du littoral, il sera parfois assez fort avec des rafales jusqu'à 55 km/h. Le soir et durant la nuit suivante, le temps restera sec avec de larges éclaircies dans la plupart des régions.

Mardi à l'aube, le temps sera déjà couvert dans l'extrême ouest avec de faibles pluies. Ailleurs, il fera encore sec avec un dernier rayon de soleil. Ensuite, progressivement, le ciel s'ennuagera et les pluies se généraliseront. Les précipitations les plus marquées sont attendues dans l'ouest et le nord-ouest du pays. Plus tard dans la journée, des éclaircies feront leur retour depuis l'ouest et le temps redeviendra sec, excepté au littoral où quelques averses pourront traîner. Les maxima se situeront entre 12 degrés sur les hauteurs, 14 ou 15 degrés à la mer et 17 ou 18 degrés dans l'est. Le vent sera à nouveau bien présent, modéré à assez fort de sud tournant au sud-ouest.

Mercredi, il fera très nuageux à couvert avec des averses parfois intenses et orageuses, surtout sur le nord du pays. Les maxima oscilleront entre 10 degrés sur les hauteurs et 14 ou 15 degrés ailleurs. Le vent d'abord modéré à assez fort de sud-ouest deviendra modéré de secteur ouest. Au littoral, le vent sera parfois fort de nord-ouest.

Jeudi à l'aube, des nuages bas sont prévus en Haute Belgique. Ensuite, comme partout ailleurs, le temps y deviendra partiellement nuageux. Les nuages seront tout de même parfois encore dominants dans l'est, avec le risque de quelques averses sur l'Ardenne. Les maxima seront compris entre 13 et 17 degrés, sous un vent modéré de nord à nord-ouest.

Vendredi, après dissipation de la grisaille matinale, le temps sera ensoleillé. Plus précisément, le ciel s'ouvrira depuis l'est. Les maxima oscilleront entre 15 et 18 degrés, sous un vent faible à parfois modéré de nord-est.

Ce week-end, le temps sera sec et ensoleillé avec des maxima de l'ordre de 17 ou 18 degrés. Les nuits seront assez froides avec le risque de gelées au sol.