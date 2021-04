Météo: voici les prévisions pour la 2e semaine des vacances de Pâques

Le temps restera sec avec des éclaircies et des passages nuageux vendredi. En fin d'après-midi, une petite averse pourra toutefois se produire sur le nord du pays, d'après les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Les températures atteindront 9°C dans les Hautes Fagnes, 11°C en bord de mer et 13 ou 14°C dans le centre du pays. Le vent sera généralement modéré de sud-ouest, puis d'ouest.



Dans la soirée, la nébulosité deviendra abondante et les premières pluies devraient aborder le sud-est du pays. La zone de pluie s'enfoncera sur l'ensemble du pays à partir de la France en cours de nuit. Les minima varieront entre 2°C dans les Hautes Fagnes et 7°C en Gaume. Le vent deviendra faible de directions variées. Samedi, le ciel sera couvert avec des pluies abondantes. Les pluies seront d'abord intermittentes sur le nord du pays. Les maxima varieront entre 7°C en bord de mer et 10°C en Gaume. Le vent sera modéré de sud au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Dans les autres régions, il sera généralement modéré de nord-est, le long du littoral plutôt assez fort. L'IRM signale par ailleurs des conditions défavorables au fonctionnement des chauffe-eau. "Soyez attentif à tout symptôme de type 'maux de tête' ou 'envie de vomir' qui pourrait être dû à une intoxication" au monoxyde de carbone, avertit l'Institut.

Demain samedi, le ciel sera couvert avec des pluies abondantes. Les pluies seront d'abord intermittentes sur le nord du pays. Les maxima varieront entre 7 degrés en bord de mer et 10 degrés en Gaume. Le vent sera modéré de sud au sud du sillon Sambre et Meuse. Dans les autres régions, il sera généralement modéré de nord-est, le long du littoral plutôt assez fort.

Dimanche, la journée débutera sous la pluie ou la bruine. Un temps plus sec avec des éclaircies reviendra à partir du nord-ouest l'après-midi et en soirée. Quelques flocons pourront éventuellement faire leur apparition sur les hauts plateaux de l'Ardenne. Les maxima varieront entre 5 et 10 degrés. Le vent sera modéré de nord à nord-ouest, le long du littoral assez fort. En Ardenne, le vent sera encore temporairement faible à modéré de sud à sud-ouest.

Lundi, le temps sera frais avec une nébulosité variable. Quelques averses résiduelles éventuellement hivernales pourront encore se produire par endroits. Le soleil sera plus généreux en se dirigeant vers le littoral. Les maxima varieront entre 3 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 8 degrés sur l 'ouest du pays. Le vent sera modéré de nord à nord-ouest.

Mardi, le temps sera calme avec du soleil en début de journée. Par après, de légers développements nuageux pourront provoquer une petite averse isolée. Les maxima varieront entre 7 et 11 degrés. Le vent sera généralement faible de directions variées.

Mercredi, temps calme avec de la grisaille matinale qui pourrait s'attarder dans la région littorale, avant le retour des éclaircies en cours de journée. Les températures atteindront 8 à 13 degrés, et le vent restera généralement faible de direction variable.

Jeudi, temps sec avec des périodes ensoleillées et des passages nuageux. Les maxima seront proches de 14 degrés avec un vent faible à modéré d'est.