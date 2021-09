Météo: voici les prévisions pour la semaine

Les températures ne sont pas loin des 20 degrés et le soleil nous accompagnera une partie de la semaine. Certaines semaines de cet été ont été bien pires.

Ce lundi, après la dissipation de la grisaille matinale, le temps sera calme et doux avec un ciel partagé entre passages nuageux et éclaircies. Une petite averse restera possible sur l'ouest et le sud du pays. Les maxima varieront entre 15 et 17 degrés en Ardenne et entre 18 et 20 degrés dans les autres régions. Le vent sera faible de direction variable, devenant ensuite faible à modéré de nord à nord-est.

Durant la nuit de lundi à mardi, le temps restera calme et sec avec un ciel peu à partiellement nuageux. Un peu de brume et quelques bancs de brouillard pourront se former par endroits. Les minima redescendront entre 3 et 7 degrés en Ardenne et entre 7 et 10 degrés dans les autres régions. Le vent sera généralement faible de nord-est.

Mardi, après la dissipation de l'éventuelle grisaille matinale, le temps sera calme et sec avec un ciel ensoleillé à partiellement nuageux. La nébulosité devrait être un peu plus abondante sur l'Ardenne. Les maxima varieront entre 14 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 18 ou 19 degrés en Flandre. Le vent sera généralement faible de nord-est.

Mercredi, le ciel sera le plus souvent ensoleillé. Les maxima s'échelonneront entre 15 degrés dans les Hautes-Fagnes et 20 degrés sur l'ouest du pays. Le vent sera faible à à parfois modéré de sud à sud-ouest.

Jeudi, une zone de pluie traversera d'abord notre pays d'ouest en est, puis des éclaircies reviendront à partir de l'ouest. Quelques averses resteront cependant possibles. Les maxima varieront entre 14 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 19 degrés en Flandre. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest, s'orientant ensuite à l'ouest. Le long du littoral, le vent sera assez fort à fort. Les rafales pourront atteindre 50 à 70 km/h.

Vendredi, la nébulosité sera variable à parfois abondante, et quelques averses pourront se produire en cours de journée. Il fera assez frais avec des maxima de 10 degrés en haute Ardenne à 15 ou 16 degrés en Flandre et en Gaume.

Samedi, le temps pourrait redevenir plus sec avec un ciel partagé entre éclaircies et passages nuageux. Les températures atteindront 13 à 18 degrés avec un vent modéré d'ouest, revenant ensuite au sud-ouest.

Dimanche, la prévision est assez incertaine mais le risque de pluie pourrait à nouveau augmenter. Un courant de sud à sud-ouest entraînera les températures aux alentours de 20 degrés.